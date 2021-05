Einer der ältesten Schimpansen lebt im Zoo Saarbrücken

Saarbrücken Jonny macht mit seinem runden Geburtstag Schlagzeilen: Er ist 60 Jahre alt geworden - und damit einer der wohl ältesten Schimpansen überhaupt. Und: Er macht immer noch mal gerne die große Show.

Mit seinen 60 Jahren ist Schimpanse Jonny im Zoo Saarbrücken ein kleiner Star. „Er zählt auf jeden Fall zu den ältesten Schimpansen, die es gibt“, sagt Zoodirektor Richard Francke. „Ich kenne in Europa keinen, der älter ist als Jonny.“ 30 bis 35 Jahre in der freien Natur seien die Regel, in Menschenhand könnten es auch 45 bis 55 Jahre werden. Aber 60? Das musste gefeiert werden: Zu seiner „Geburtstagsfeier“ gab es reichlich versteckte Leckerbissen im Gehege. „Jonny frisst am liebsten süß“, sagt Francke. Also viel Bananen und anderes Obst.