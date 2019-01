später lesen Einfamilienhaus brennt ab: mindestens 100 000 Euro Schaden FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Bei dem Brand eines leerstehenden Hauses in der Eifel in der Nacht zum Mittwoch ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Nachbarn hatten den Brand in dem Einfamilienhaus in Rommersheim-Ellwerath bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. dpa