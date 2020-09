Eingeklemmter Fuß: Mann nach Unfall von Feuerwehr befreit

Das Blaulicht leuchtet auf einem Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Mainz Bei einem Unfall in Mainz-Ebersheim in der Nacht zum Dienstag ist ein Mann schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen Begrenzungssteine in der Ortseinfahrt geprallt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa