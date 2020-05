„Eingeschränkter Regelbetrieb“ in Kitas geplant

Eine Kindergärtnerin spielt mit drei Kindern. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Mainz Für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz ist ab Anfang Juni wieder ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ geplant. Leitlinien dazu werde Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach Gesprächen mit den Kita-Trägern am Mittwoch kommender Woche vorstellen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zurzeit bieten die Kitas eine „erweiterte Notbetreuung“ an, die „erfreulicherweise auch zunehmend mehr Zuspruch findet“, wie Dreyer sagte. Es sei gewünscht, dass Eltern dieses Angebot nutzten, um Beruf und Familie wieder besser vereinbaren zu können. Aber auch Kinder, „die es nicht mehr aushalten“, ihre Freundinnen und Freunde so lange nicht sehen zu können, seien eingeladen, wieder in die Kita zu kommen.