Eingestellter Neonazi-Prozess wird ab Herbst neu aufgerollt

Einer der umfangreichsten Neonazi-Prozesse in Deutschland soll vom Herbst an wieder aufgerollt werden. Die neue Runde soll nach bisheriger Planung am 15. Oktober vor dem Landgericht Koblenz beginnen, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Allerdings müsse die Terminplanung noch mit allen Prozessbeteiligten abgestimmt werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. dpa