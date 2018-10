später lesen Einheitliche Regelung für Religionsgemeinschaften Teilen

Rheinland-Pfalz plant eine einheitliche Regelung für den Rechtsstatus der Religionsgemeinschaften. Wer in Rheinland-Pfalz als Körperschaft anerkannt werden will, solle bestimmte Kriterien erfüllen, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Mainz. dpa