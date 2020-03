Einige Verstöße gegen Kontaktverbot: Mehrheit kooperativ

Zwei Polizisten stehen beieinander. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild/Symbolbild.

Mainz Trotz Kontaktverbot in der Corona-Krise haben sich einige Menschen in Rheinland-Pfalz am Wochenende in größeren Gruppen zusammengefunden und gegen die Maßnahmen verstoßen. „Es wurde vermehrt beobachtet, dass sich Personen treffen, sei es zum Picknick, Grillen oder Smalltalk, wo der Mindestabstand nicht eingehalten wurde“, teilte die Polizei Bad Bergzabern am Sonntag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies sei eine Ordnungswidrigkeit und bei vorsätzlichem Handeln sogar eine Straftat.

Auch die Polizei Primasens sprach von „vereinzelten Verstößen“ am Samstag. Zwei Gruppen seien zum Picknick im Park zusammengekommen, teilte die Polizei mit. Auch eine private Grillparty habe man aufgelöst. „Positiv bleibt jedoch zu erwähnen, dass sich die Mehrheit der Bürger an die Vorgaben der Stadt Pirmasens hält.“

In Lauterecken sind laut Polizei mehrere Personen „negativ aufgefallen“. Ein 23-jähriger Mann, der mit sechs weiteren Personen unterwegs war, habe die Beamten während der Kontrolle beleidigt, teilte die Polizei mit. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Polizei Lauterecken wies darauf hin, dass weiterhin Kontrollen durchgeführt würden. Die Polizei in Mainz stellte ebenfalls einzelne Verstöße gegen das Kontaktverbot fest. „Zusammengefasst: Wir hatten einige wenige auffällige Dreiergruppen, zum überwiegenden Teil haben sich die Menschen aber daran gehalten“, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen.