Verkehr Einigung im Bus-Tarifstreit rückt näher

Der Index soll dafür sorgen, dass die öffentliche Hand Kostensteigerungen für die Branche, die in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz in kommunalem Auftrag auch den Schülerverkehr abwickelt, ein Stück weit abfedert. Rheinland-Pfalz will sich dabei an die Rahmenbedingungen des bereits in Hessen angewendeten ÖPNV-Index anlehnen.