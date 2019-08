Einigung: Mainz vor Ausleihe des Liverpoolers Awoniyi

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 steht vor der Ausleihe des Stürmers Taiwo Awoniyi. Wie die Rheinhessen am Dienstagabend mitteilten, habe man sich diesbezüglich mit Champions-League-Sieger FC Liverpool geeinigt.

„Sobald die Ausreisemodalitäten mit den britischen Behörden finalisiert und der Medizincheck erfolgreich absolviert worden sind, wird der Angreifer für ein Jahr an den Bruchweg kommen“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Damit reagieren die Mainzer auf die langwierige Verletzung von Jean-Philippe Mateta.

Der 21-jährige Nigerianer Awoniyi, der in der 2. Bundesliga in der Saison 2015/2016 für den FSV Frankfurt spielte, war zuletzt an KAA Gent und Royal Excel Mouscron in der ersten belgischen Liga ausgeliehen.