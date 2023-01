Parteien : Das diskrete Ende einer CDU-Spendenaffäre

Es geht um Spenden und Strafzahlungen: Der CDU-Kreisverband Cochem-Zell hat sich mit dem Ex-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser über Regressforderungen an den Politiker geeinigt – über die Summe wird geschwiegen.

Erst endete für den Ex-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser die jahrelange juristische Hängepartie um die großzügigen Spenden des früheren Geheimagenten Werner Mauss an die CDU im Kreis Cochem-Zell und den CDU-Landesverband in den Sommerferien diskret. Jetzt haben Bleser und die CDU-Kreisvorsitzende Anke Beilstein ebenso stillschweigend mit einem außergerichtlichen Vergleich den Streit um Regressforderungen abgeräumt. Denn die Kreis-CDU musste hohe Strafzahlungen für den illegalen Spendentransfer zahlen.

Mit welcher Summe aber Bleser haftet, ist geheim. Bleser und Beilstein haben in den Verhandlungen mit zwei Anwälten eine strafbewehrte Verschwiegenheitserklärung abgegeben, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagen. Der 70-Jährige hatte bereits still den von der Staatsanwaltschaft Koblenz beim Amtsgericht Cochem beantragten Strafbefehl akzeptiert. Auch über diese Höhe herrscht beharrliches Stillschweigen auf allen Seiten. Aber jetzt bleibt offen, ob die Mitglieder des Kreisverbands es auch still akzeptieren, dass sich der Vorstand über die Finanzen ausschweigen will. Das wird sich beim Kreisparteitag am 10. März zeigen. Dann will sich die Vorsitzende und Landtagsabgeordnete (56) als Kandidatin für die Landratswahl am 18. Juni präsentieren.

Wie Bleser sagt, hat er „ohne jede Anerkennung der Schuld“ den Vergleich geschlossen, um nach mehr als sechs Jahren „Ruhe zu haben“ und der Partei den Rücken frei zu halten. Er hält die Vorwürfe „bis heute für unbegründet“. Beilstein spricht von einem signifikanten Beitrag für den Kreisverband. Der Vorstand habe sich einen Zivilprozess ersparen wollen und einen juristisch tragfähigen Vergleich vorgezogen.

Spendenaffäre um Bleser: Darum ging es

Bleser und Beilstein wollen einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen, die in der Amtszeit der früheren CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner mehrfach heftige Wellen im Mainzer Landtag geschlagen hatte. Denn die Staatsanwaltschaft ermittelte seit 2017 gegen Bleser, den früheren Kreisvorsitzenden, Schatzmeister der Landespartei und Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Am Ende bestätigte sich für sie der Verdacht: Der Abgeordnete habe als CDU-Kreischef und später als Landesschatzmeister sechs Parteispenden in einer Gesamthöhe von 56 000 Euro aus den Jahren 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 „pflichtwidrig nicht an den Präsidenten des Deutschen Bundestages abgeführt“. Die Spenden sollen jeweils von einem anwaltlichen Anderkonto überwiesen worden sein, dessen Treugeberin die Firma Nolilane N.V. war. Sie wurde Mauss zugerechnet. Dabei ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Spenden von der Anwaltskanzlei lediglich durchgeleitet wurden.

Fliegen illegale Spenden auf, müssen sie in voller Höhe abgeführt werden – samt zweifacher Strafe. Dies wären in diesem Fall also 112.000 Euro. Auch diese Summe will Beilstein nicht bestätigen, betonte aber, allein für den Kreisverband verhandelt zu haben, von dem sie Schaden habe abwenden wollen. Wie beim CDU-Landesverband zu erfahren ist, entfielen von den Strafzahlungen gut 90 000 Euro auf den Kreisverband. Die Landespartei habe nur eine der sanktionierten Spenden erhalten, aber deswegen keinen Regress von Bleser gefordert.