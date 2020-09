Rheinland-Pfalz : Liberale für Sonntagsshopping

Volle Fußgängerzone, zusätzliche Einnahmen? Die Händler sind auf jeden Fall an weiteren verkaufsoffenen Sonntagen wie hier in Trier im April des vergangenen Jahres interessiert. Foto: Friedhelm Knopp

Trier/Mainz Ampelkoalition im Land streitet darüber, ob Geschäfte in Ausnahmen doch öffnen dürfen.

Geht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Rheinland-Pfalz, blinkt die Ampelkoalition nicht im Dreiklang. Bevor der Sozialausschuss im Mainzer Landtag am 29. September darüber diskutiert, ob Sonntagsshopping in Corona-Zeiten erleichtert werde, prescht die FDP-Fraktion vor.

Deren Abgeordneter Steven Wink fordert in unserer Zeitung, in diesem Jahr noch bis zu vier verkaufsoffene Sonntage zu erlauben, die nicht an einen Anlass wie einen großen Markt oder ein Fest gekoppelt sind, wie es das Gesetz bislang vorschreibt. Der Pfälzer sagt: „Die vier Sonntage wären den Händlern ohne Corona ohnehin erlaubt gewesen. Große Veranstaltungen fallen nun aber sicher weg. Die Idee liegt darin, den Händlern die Möglichkeit zu geben, Umsätze nachzuholen, die ihnen durch geschlossene Geschäfte verloren gegangen sind“, sagt Wink. Er fordert, Händlern in Not zu helfen und Arbeitsplätze zu retten. „Die Corona-Krise hat auch viele Menschen zum Onlinehandel getrieben. Wenn der Handel in den Innenstädten Pech hat, kommen viele Kunden so nicht mehr zurück. Wir müssen Anreize bieten, in den Städten einkaufen zu gehen“, betont der FDP-Mann.

Wink kontert auch Kritik von der Gewerkschaft Verdi, die Erleichterungen für Sonntagsshopping ablehnt und darauf verweist, dass Verkäufer in der Corona-Krise schon oft genug an Grenzen gestoßen seien und mehr als Applaus verdienten. „Mir ist bewusst, dass Verkäufer bei Aldi, Rewe und Lidl mitten in der Krise Stunden gekloppt haben ohne Ende und von manchen Kunden sogar bepöbelt wurden. Die meisten Menschen würden an einem Sonntag aber ohnehin nicht Lebensmittel kaufen, sondern Kleidung oder sich in die lokalen Cafés setzen. Der Sinn hinter verkaufsoffenen Sonntagen ist es aber auch, den Läden zu helfen, die im Frühjahr über Wochen hinweg geschlossen waren“, so der Liberale.

Kirchen und Gewerkschaften lehnen es dagegen strikt ab, in diesem Jahr anlasslose verkaufsoffene Sonntage zu erlauben. Der Leiter des Katholischen Büros, Dieter Skala, sagte in einer Anhörung im Landtag, der Sonntag habe im christlichen Verständnis wie im staatlichen Bereich eine lange Tradition als Tag des Gebets und der Ruhe, die es zu pflegen gelte. Dieser Position schließt sich auch das Bistum Trier an. Rechtlich sei die Corona-Krise kein Grund, Ausnahmen vom anlassbezogenen verkaufsoffenen Sonntag zu schaffen, für die ein reines Umsatzinteresse bundesweit nicht ausreiche.

In Nordrhein-Westfalen gab es dazu zuletzt etliche Klagen gegen Sonntagsshopping, die die Gewerkschaft Verdi gewann und damit Events kippte. Das Wirtschaftsministerium des rheinland-pfälzischen Nachbarlandes hatte per Erlass vier verkaufsoffene Sonntag bis Ende des Jahres erlaubt. Das Oberverwaltungsgericht hielt der Landesregierung aber ein Stoppschild vor die Nase: Die Folgen der Corona-Pandemie böten keinen Anlass, die höchstrichterlich bestätigten Maßstäbe allein wegen eines gewünschten Signals an die Wirtschaft infrage zu stellen, urteilten die Richter.

Auf den Widerstand von Kirchen, Gewerkschaften und Gerichten verweisen – mit Ausnahme der FDP – auch die rheinland-pfälzischen Ampelkoalitionäre SPD und Grüne im Mainzer Landtag. Der Trierer SPD-Abgeordnete Sven Teuber sagt, er fühle sich in seiner kritischen Haltung gegenüber Aufweichungen bei der Sonntagsöffnung bestätigt. „Ich halte den Sonntag für schutzwürdig, um Gesellschaft eben auch Raum und Zeit abseits des wirtschaftlichen Treibens zu ermöglichen.“ Rheinland-Pfalz lebe eine Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe. Das Gesetz biete dem Handel dazu großen Spielraum, um Formate wie Late-Night-Shopping anzubieten, findet der Trierer. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Daniel Köbler sagt: „Erleichterungen wären das falsche Signal, weil die Sonntagsruhe heilig ist und weil wir ein Gesetz nicht einseitig beschließen können, das Kirchen und Gewerkschaften ablehnen.“ Der oppositionelle CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Martin sieht das anders. „Wir wollen den Niedergang der Innenstädte stoppen, unter anderem indem wir in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass und ab 2021 einen pro Halbjahr erlauben. Wir bringen damit Sonntagsschutz und das Interesse an lebendigen Innenstädten in eine Balance. Der Einzelhandel hätte damit Rechtssicherheit“, sagt Martin.