Konsum : Einkaufen in und um Trier in Zeiten der Virus-Krise

So verläuft ein ideales Beratungsgespräch im Baumarkt. Die Realität sieht jedoch oft ganz anders aus. Viele Kunden halten den Sicherheitsabstand nicht ein. Foto: TV/Katharina de Mos

Konz Ein Testbummel zeigt: Während Baumärkte und Apotheken Maßnahmen ergreifen, geht der Betrieb in vielen Supermärkten fast normal weiter.

Aber in den Nachrichten hatten sie das doch so gezeigt! Im Fernsehen, da saßen die Verkäuferinnen hinter Plexiglas, wechselten jede Stunde ihre Handschuhe, nahmen Bargeld nur noch in Schüsselchen entgegen. Und hier? Es riecht nach Brot, die Scanner piepen, die Kundin scherzt, die Verkäuferin lacht. „Sammeln Sie Treuepunkte?“ Und dann beugen sich beide über ein Treuepunktheftchen. Hallo!? Corona!?

Bei einem Testbummel durch drei Konzer Lebensmittelläden und einen Drogeriemarkt zeigt sich: Kein Spuckschutz, keine Absperrbänder, keine Bargeldschüsselchen, kein Mundschutz, keine Handschuhe, keine Zugangsbeschränkung. Die Kunden knubbeln sich vorm Gemüse. Als wäre nichts. Gäbe es da nicht die Gespräche vorm Milchregal. „Schlimm, gell?“ „Ja, schlimm.“ Bloß ein paar Schilder deuten auf die Krise hin, die Deutschland fest im Griff hat. Mal werden die Kunden ermahnt, nur eine Packung Toilettenpapier zu nehmen (das immer noch schwer zu bekommen ist) oder zwei Packungen Nudeln (die Regale sind gut gefüllt). Mal bittet man sie, mit Karte zu zahlen oder 1,5 Meter Abstand zu halten. Bei Aldi zeigen rot-weiße Klebestreifen auf dem Boden, wo Kunden beim Zahlen stehen sollen. Aber fühlt man sich da hinter der Kasse wirklich sicher? „Wenn die Kunden sich dran halten, ja“, lautet die Antwort. Der Testbummel zeigt allerdings: Vielen sind die Linien egal.

Bei diesem Baumarkt werden die Einkaufswägen desinfiziert. Foto: TV/Katharina de Mos

Unter denen, die da einkaufen sind sehr viele Ältere, die doch als gefährdet gelten. Warum überlassen sie das nicht Jüngeren? Wo es doch so viele Hilfsangebote gibt? „Wir wollen das selbst machen“, sagt Uschi Hoffmann aus Konz. Sie und ihr Mann Hans begegneten dem ganzen mit Respekt: Abstand halten – an der Fleischtheke habe sie einen Schritt zurück gemacht, weil andere Kunden zu nah kamen – und im Auto gleich die Hände desinfizieren.

Auch im nahen Hagebaumarkt sind viele Senioren unterwegs. Doch schon auf dem Parkplatz zeigt sich, dass intensiver mehr an Covid-19 gedacht wird. Pff, pff machen die Sprühflaschen, mit der die Auszubildenden Dorian Gashi und Andrew Wiggins Einkaufswagen desinfizieren. „Ich kann nicht verstehen, dass so viele alte Menschen und Familien mit Kindern jetzt hierhin kommen“, sagt Wiggins. Mulmig sei ihm. Nicht um seiner selbst willen, „sondern wegen der Family“. Gashi ist ebenfalls besorgt. Sein Vater sei Risikopatient. Die Marktleiter Tanja Löw und Brian Möbius wundern sich, wie viel los ist und haben allerlei getan, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen. An den Kassen und um Info-Punkte wurden auffällige Linien gezogen und Schilder als Abstandshalter angebracht. Die Verkäufer haben Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen, die Abstände im Pausenraum wurden vergrößert. „Die Leute bereiten sich auf ihre freie Zeit vor“, sagt Möbius, der beobachtet, dass viele, die normalerweise in umliegenden Geschäften arbeiten würden, nun einkaufen. Helmut und Inge Diederichs aus Konz besorgen Blumen und Tapete. Jetzt, wo sie nicht auf die Enkel aufpassen und auch sonst nicht viel zu tun ist, wollen sie bei schönem Wetter im Garten arbeiten, bei schlechtem drinnen renovieren. Man müsse Abstand halten und Ruhe bewahren, finden sie.

Die einzige offensichtliche Maßnahme in einem Konzer Discounter. Foto: TV/Katharina de Mos