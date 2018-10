später lesen Einsätze beim Fußball: Mehr Verletzte, weniger Polizeikräfte Teilen

Mehr Strafverfahren, mehr Verletzte, aber weniger Beamte - das ist die Bilanz der Polizeieinsätze rund um Fußballspiele in Rheinland-Pfalz in der vergangenen Saison. Verletzt wurden 2017/18 insgesamt 64 Menschen, darunter elf Polizisten, teilte das Innenministerium am Montag in Mainz mit. dpa