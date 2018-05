später lesen Einsamer Koffer in Regionalbahn: Fahrgäste müssen aussteigen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Wegen eines besitzerlosen Koffers hat die Bundespolizei am Montag im Bahnhof der saarländischen Kreisstadt St. Wendel eine Regionalbahn evakuiert und einen Sprengstoffspürhund eingesetzt. Der Hund erschnupperte nichts Gefährliches, stattdessen befanden sich Kleidung und Souvenirs in dem Hartschalenkoffer, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Koffer war am Vormittag aufgefallen. Weil sich trotz mehrfacher Nachfragen kein Besitzer ausfindig machen ließ, mussten alle Fahrgäste den Zug verlassen. dpa