Eine Spielzeugwaffe hat im Kreis Neuwied einen Polizeieinsatz mit vier Streifenwagen und einem Hubschrauber ausgelöst. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass sie am Mittwoch in Dierdorf ein Auto gesehen habe, in dem der Beifahrer dem Fahrer eine Art Pistole an den Kopf gehalten habe. Die Beamten fanden das Auto und nahmen die drei Insassen fest. dpa