Einschränkungen im Zugverkehr wegen Krankmeldungen bei vlexx

Ein Regionalexpresszug der Firma "VLEXX" ist zu sehen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Saarbrücken/Bad Münster am Stein Zugreisende im Saarland, in der Nahe- sowie der Rhein-Main-Region müssen teilweise mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Betroffen seien einzelne Verbindungen auf mehreren Streckenabschnitten, sagte eine Sprecherin des Zugunternehmens vlexx am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa