Einstiger fiktiver Bundespräsident kritisiert Nato-Übungen

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Rheinbach Tief unter Weinbergen hat Deutschland einst das Bunkerleben bei einem angeblichen Dritten Weltkrieg geprobt. Ein Buchautor hat ein damaliges fiktives Staatsoberhaupt enttarnt. Dieses hat das Durchspielen eines nuklearen Krieges schon damals kritisch gesehen.

30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung kritisiert der fiktive Bundespräsident der letzten Nato-Übungen im einstigen Regierungsbunker diese Simulationen eines Atomkrieges. „Sich auf Krisen vorzubereiten, indem das Verhalten in der Ausnahmesituation geübt wird, macht sicher Sinn“, teilt der frühere stellvertretende Chef des Bundespräsidialamtes, Meinhard Ade (76), der Deutschen Presse-Agentur mit. „Einem Szenario, welches das Durchspielen eines Atomkrieges in Deutschland durch Deutsche und damit die Einübung der Selbstvernichtung vorsah, konnte und kann ich keine Sinnhaftigkeit beimessen.“

Die regelmäßigen Nato-Übungen im einstigen Regierungsbunker unter Weinbergen im Ahrtal rund 30 Kilometer südlich von Bonn gab es bis zum Jahr des Mauerfalls 1989. Mehr als 1000 Menschen probten je zwei Wochen das Bunkerleben bei einem fiktiven Dritten Weltkrieg mit einem Notparlament und einem angeblichen Kanzler. Und mit einem „Bundespräsidenten übungshalber“. 1987 und 1989 war dies der hochrangige Jurist Meinhard Ade, was laut Jörg Diester, Autor mehrerer Bücher über den Regierungsbunker, bislang in der Öffentlichkeit unbekannt gewesen ist. Er sei erst kürzlich in Stasi-Akten auf Ade gestoßen.