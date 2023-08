Fußball Eintracht erhält Auftrieb für Sofia-Spiel

Es war ein Unentschieden mit einem Gewinner und einem Verlierer. „Nach dem Spiel fühlt es sich für uns gut an, weil wir in Unterzahl noch den Ausgleich erzielt haben“, sagte Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Robin Koch nach dem 1:1 (0:1) in der Nachspielzeit des Rhein-Main-Derbys am Sonntag beim FSV Mainz 05. Mit Glück habe das nichts zu tun: „Es zeugt von einer guten Mentalität.“ Torschütze Omar Marmoush jedenfalls war happy, in der 91. Minute den Treffer zum Ausgleich noch geschafft zu haben. „Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wir haben alles gegeben und uns am Ende durchgesetzt“, befand der Neuzugang.