Rhein-Main-Derby Eintracht Frankfurt rettet einen Punkt: 1:1 bei Mainz 05

Eintracht Frankfurt steht schon zum Beginn der neuen Saison trotz eines in letzter Minute geretteten Punktes unter Druck. Im Rhein-Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga kamen die Gäste am Sonntag in Unterzahl dank des Treffers von Omar Marmoush in der zweiten Minute der Nachspielzeit beim FSV Mainz 05 zu einem 1:1 (0:1). Vor 33.305 Zuschauern hatte Jae-Sung Lee (25. Minute) das für die Mainzer erzielt. In der 61. Minute musste Frankfurts Ansgar Knauff mit Gelb-Rot vom Platz.