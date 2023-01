Sicherheit : Fußballvereine sollen für Polizeieinsatz künftig zahlen – Sorgen bei Eintracht Trier

Bei sogenannten Hochrisiko-Fußballspielen ist viel Polizei im Einsatz. Das kann Eintracht Trier in Zukunft vor Probleme stellen. Foto: Sebastian J. Schwarz

Trier Die Sicherheit bei Fußballspielen kostet den rheinland-pfälzischen Steuerzahler jährlich mehrere Millionen Euro. Vereine sollen nach dem Willen der Landesregierung daran beteiligt werden. Was bedeutet das für Eintracht Trier?

Sollen rheinland-pfälzische Fußballvereine künftig an den Einsatzkosten für die Polizei beteiligt werden? Bei sogenannten Hochrisikospielen ja, heißt es aus dem Mainzer Innenministerium. Es sei nicht mehr zumutbar, den durch gewinnorientierte Hochrisiko-Veranstaltungen ausgelösten polizeilichen Mehraufwand allein durch die Steuerzahler tragen zu lassen, sagt eine Ministeriumssprecherin unserer Redaktion. Wie schon im Koalitionsvertrag festgelegt, wolle das Land eine Gebührenregelung für derartige Hochrisiko-Veranstaltungen schaffen.

Das könnte für den ein oder anderen rheinland-pfälzischen Fußballverein richtig teuer werden. Laut einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert haben die Polizeieinsätze bei Fußballspielen in der laufenden Saison bereits rund 2,5 Millionen Euro gekostet. Spitzenreiter ist danach Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Die Polizeieinsätze bei Liga- und Pokalspielen summieren sich bei den Pfälzern in der Saison 2022/23 bislang auf stolze 1,4 Millionen Euro. Für Erstligist FSV Mainz 05 musste der Steuerzahler bis dato eine knappe halbe Million Euro berappen. Platz drei in der rheinland-pfälzischen Polizeikosten-Tabelle belegt Fußball-Regionalligist Eintracht Trier mit gut 200.000 Euro. In der vergangenen Saison beliefen sich die von Eintracht Trier verursachten Kosten auf insgesamt 337.000 Euro.

Eintracht Trier: „Kosten nicht zu tragen“

Was halten die Eintracht-Verantwortlichen denn von der Ankündigung der Politik, die Vereine künftig an den Polizeikosten beteiligen zu wollen? Offenkundig nicht viel. „Kosten von Polizeieinsätzen in einer solchen Größenordnung sind für einen Verein mit unseren Einnahmen schlichtweg nicht zu tragen“, sagt Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens. Käme es doch dazu, müssten Ticket- und Cateringpreise zwangsläufig angehoben werden. Die Besucherzahlen gingen zurück – „und wäre Leistungssport auf diesem Level ohne fatale wirtschaftliche Folgen nicht möglich“, sagt Berens, der auf die enge und gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Trierer Polizei verweist.

Ob sich der neue rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) von solchen Argumenten beeindrucken lässt? Von seinem Vorgänger Roger Lewentz war bekannt, dass er die Vereine und die Deutsche Fußball-Liga an den Kosten der Risikospiele beteiligen wollte. Die Sprecherin des Innenministeriums sagt, dass sich auch der neue Minister selbstverständlich dem Koalitionsvertrag verpflichtet fühle. Heißt: Die Vereine sollen für den Polizeieinsatz zahlen.