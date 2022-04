Pandemie : Einzelhändler: Wegfall der Maskenpflicht wichtiger Schritt

Ein gebrauchter orangefarbener Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Gehweg. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Mainz/Trier Der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz setzt Hoffnungen in den Wegfall der Maskenpflicht, erwartet gleichzeitig aber keine schnelle Änderung beim Kaufverhalten. „Durch die Pandemie hat der Einzelhandel sehr stark gelitten“, sagte der Vorsitzende der City-Initiative Trier, Patrick Sterzenbach, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Viel Geschäft sei in den Onlinehandel gewandert, das werde sich nicht schnell zurückdrehen lassen. Gleichwohl begrüßte er, dass seit Sonntag auch im Einzelhandel keine Maskenpflicht mehr besteht. „Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Der Montag war der erste Werktag nach dem Auslaufen zahlreicher Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Übrig bleiben sogenannte Basisschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder im öffentlichen Nahverkehr. In Trier gab es am Vortag zudem schon einen verkaufsoffenen Sonntag ohne Maskenpflicht in Geschäften.

Das sei von den Kunden gut angenommen worden, sagte Sterzenbach - die Frequenz auch auf dem parallel stattfindenden Ostermarkt sei hoch gewesen. Zahlreiche Besucher hätten an engen Stellen freiwillig zur Maske gegriffen. Außerdem hielten einige Läden ihre Mitarbeiter an, weiter Maske zu tragen, um Ausfälle beim Personal möglichst zu vermeiden.

