Einzelhandel erleichtert über erste Lockerung

Trier/Mainz In Rheinland-Pfalz darf der Einzelhandel trotz Corona-Lockdowns wieder öffnen - unter Auflagen. Geschäftsleute sind erleichtert. Ob nun ein Einkaufstourismus aus Nachbarregionen einsetzt, ist unklar.

Der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz hat erleichtert auf die seit Montag geltenden ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen reagiert. „Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Region Trier, Alfred Thielen, der Deutschen Presse-Agentur. Das Privileg der Öffnungen wisse man zu schätzen und gehe dementsprechend vorsichtig damit um. „Die Ware hängt noch wie Blei in den Regalen“, sagte Thielen. Die Winterware sei daher stark reduziert, erste Frühjahrsware sei bereits im Angebot. Zum Wochenende erwartet Thielen auch Touristen aus dem Saarland und aus Luxemburg, die zum Einkaufen kämen. Angst vor Infektionen im Handel bestehe jedoch nicht.

In den Bundesländern, Regionen und Städten, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 liegt, dürfen Geschäfte seit Montag wieder öffnen - allerdings unter Auflagen wie Maskenpflicht und einer Begrenzung der Kundenzahl. In Rheinland-Pfalz darf der Einzelhandel damit in weiten Teilen des Landes unter Auflagen wieder öffnen, in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 bleiben Geschäfte weiter geschlossen.