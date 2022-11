Statistik : Einzelhandel in Rheinland-Pfalz macht Umsatzplus

Bad Ems Trotz Inflation hat der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz im September ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die Erlöse real, also preisbereinigt, 0,9 Prozent über denen des Septembers 2021.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln erwitschaftete im Vergleich ein reales Plus von 1,5 Prozent, der mit Nicht-Lebensmitteln stieg preisbereinigt um 0,5 Prozent, wie das Landesamt am Donnerstag mitteilte. Bei Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf sank dagegen der reale Erlös im September um 3,6 Prozent. Von Januar bis September 2022 insgesamt lagen die realen Umsätze im Einzelhandel um 3,3 Prozent höher als in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

© dpa-infocom, dpa:221117-99-559991/2

(dpa)