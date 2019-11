Einzelhandel wächst: Aber geringer als deutschlandweit

Bad Ems Der Umsatz des rheinland-pfälzischen Einzelhandels ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen - aber nicht so stark wie der Einzelhandel im Bundesdurchschnitt.

Um preisbereinigt 2,5 Prozent (nominal: 3,3 Prozent) lag der Umsatz von Januar bis September 2019 höher als in den gleichen Monaten im Vorjahr, wie das Statische Landesamt in Bad Ems auf Basis von vorläufigen Berechnungen am Freitag mitteilte. Deutschlandweit legten die Einzelhandelsumsätze demnach um 4,2 Prozent (nominal: 4,8 Prozent) zu.