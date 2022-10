Wetter : Einzelne Gewitter und milde Temperaturen zum Wochenstart

Offenbach Nach einem trüben Wochenende kündigen sich am Montag sehr milde Temperaturen und vereinzelte Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Der Sonntag wird zunächst stark bewölkt und zeitweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad, in Hochlagen werden 15 Grad erreicht. Gegen Abend lassen die Schauer überwiegend nach. In der Nacht zu Montag bildet sich örtlich Nebel, sonst bleibt es wechselhaft bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad.

Der Montag startet zunächst heiter bis wolkig. Ab den Mittagsstunden kann es laut DWD vereinzelt regnen. Gegen Abend mehren sich im Nordwesten die Schauer. Einzelne Gewitter und Starkregen sind ebenfalls möglich. Trotz des angekündigten Unwetters wird es „ungewöhnlich mild“ bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad.

