Eisenbahngewerkschaft fordert mehr Elektrifizierung

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Rheinland-Pfalz fordert von der Landesregierung mehr Engagement für eine Elektrifizierung von Bahnstrecken. Nur 42 Prozent des Streckennetzes hätten Strom. dpa

„Damit liegt Rheinland-Pfalz auf dem viertletzten Platz im Ländervergleich“, sagte Udo Maßing, Vorsitzender des EVG-Landesverbandes, am Dienstag. Die große Koalition in Berlin will mit einer Förderinitiative 70 Prozent des Schienennetzes in Deutschland bis 2025 elektrifizieren - das wären etwa 3000 Kilometer mehr als derzeit. Bisher sind bundesweit rund 60 Prozent ausgebaut.

Ziel der Verkehrsministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg müsse es laut Gewerkschaft sein, die Elektrifizierung möglichst vieler Streckenkilometer zu fördern. Auch länderübergreifend müssten Kooperationen vereinbart werden. Potenzial sieht Maßing unter anderem in der Eifel von Ehrang über Bitburg und Gerolstein in Richtung Bonn und Kalscheuren in Nordrhein-Westfalen sowie auf der Lahn-Strecke zwischen Niederlahnstein und Limburg.