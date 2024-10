Romanverfilmung Eisermann: Pfalz-Film „Ein Mann seiner Klasse“ sehr bewegend

Der autobiografische Rheinland-Pfalz-Roman „Ein Mann seiner Klasse“ kommt am Mittwoch (2.10.) als Film ins Fernsehen (20.15 Uhr, Das Erste). Der in Kaiserslautern aufgewachsene Autor Christian Baron erzählt in dem Buch ungeschönt, was es hieß und heißt, in Deutschland arm zu sein. „Der Film behandelt sozialkritische Themen, die nach wie vor aktuell sind“, sagte der Wormser Schauspieler André Eisermann („Kaspar Hauser“), der in der Rolle von Opa Willy zu sehen ist, der Deutschen Presse-Agentur.