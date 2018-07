später lesen Eiskontrollen im Saarland: Jede zehnte Probe beanstandet FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Bei Kontrollen saarländischer Eishersteller hat das Landesamt für Verbraucherschutz nahezu jede zehnte Probe beanstandet. An 14 von bislang 133 untersuchten Proben hätte die Behörde etwas auszusetzen gehabt, teilte das Ministerium für Verbraucherschutz am Montag in Saarbrücken. dpa