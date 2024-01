Winterwetter Eisregen und Glätte bremsen Saarland aus: Viele Unfälle

Im Ford-Werk Saarlouis fand am Mittwochmorgen ein angekündigter Warnstreik statt: Wegen des Blitzeises ging die Kundgebung, die eigentlich vor den Werkstoren geplant war, in drei Hallen über die Bühne. Ein Sprecher der IG Metall Völklingen ging davon aus, dass sich bis zu 2000 Beschäftigte an dem Warnstreik in der Frühschicht beteiligt haben. Die Gewerkschaft will mit weiteren Warnstreiks den Druck in Sozialtarifverhandlungen erhöhen.