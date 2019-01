später lesen Eiswein des Jahrgangs 2018 ist große Rarität Teilen

Nur wenige Winzer in Rheinland-Pfalz hatten in den vergangenen Wochen das Glück, einen Eiswein lesen zu können. Vereinzelt sei dies gelungen, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach. dpa