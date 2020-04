EKHN verschickt zu Ostern eine Million „Hoffnungsbriefe“

Ein Kreuz ist auf einer Kirchturmspitzen zu sehen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Darmstadt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will allen evangelischen Haushalten im Kirchengebiet zu Ostern einen „Hoffnungsbrief“ schicken. Insgesamt sollen von diesem Mittwoch an rund eine Million der himmelblauen Schreiben versendet werden, wie die EKHN am Montag in Darmstadt mitteilte.



