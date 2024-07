Kündigung unwirksam El Ghazi setzt sich vor Arbeitsgericht gegen Mainz 05 durch

Dieser Post wurde für die Legitimität der fristlosen Kündigung nicht bewertet, da es für solche Fälle eine 14-tägige Frist nach Bekanntwerden des Kündigungsgrunds gibt. Bewertet wurde demnach nur ein Beitrag, in dem El Ghazi sagte: „Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten.“