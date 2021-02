Elefantendame Kirsty im Neunkircher Zoo gestorben

Blick auf eine Elefantendame in einem Zoo. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Die Elefantendame Kirsty aus dem Neunkircher Zoo ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie sei am Montag eingeschläfert worden, bestätigte der Zoo am Dienstag. Kirsty war 2005 in den Zoo im saarländischen Neunkirchen gekommen.

Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.