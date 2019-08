Elektrofestival „New Horizons“ wächst: 80 000 Fans erwartet

Viele tausend Technofans tanzen beim Technofestival „New Horizons“ am Nürburgring. Foto: Thomas Frey.

Nürburg Im ersten Jahr 55 000, bei der zweiten Auflage 68 000 und nun im dritten Jahr erwartete 80 000 Fans von elektronischer Musik: Das Festival „New Horizons“ wächst und wächst. Von diesem Donnerstag an bis in den frühen Sonntagmorgen (22. bis 25. August) heizen am Nürburgring in der Eifel mehr als 160 DJs auf zehn Tanzflächen den überwiegend jungen Besuchern ein, wie der niederländische Konzertveranstalter Alda Events mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auf dem Programm standen Szenegrößen wie Dimitri Vegas&Like Mike, Don Diablo, Projekt One, REZZ, Major Lazer, Martin Garrix, Salvatore Ganacci, Timmy Trumpet und Vini Vici. „New Horizons“ ist unter anderem für seine fantasievoll und bunt gestalteten Bühnen bekannt. Die Veranstalter sprechen von einem „Königreich“ und nennen ihre Besucher „Travellers“ (Reisende).