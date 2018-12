später lesen Elena Burkard und Isaac Kimeli gewinnen Silvesterläufe FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Die Freudenstädterin Elena Burkard und der Belgier Isaac Kimeli haben die Silvesterläufe in Trier gewonnen. Die 20 Jahre alte Burkard setzte sich bei den Frauen über fünf Kilometer in 15:59 Minuten durch und schlug damit auch Hindernislauf-Europameisterin Gesa Felicitas Krause, die am Montag in 16:41 Minuten nur den zwölften Platz belegte. dpa