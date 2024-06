Feuerwehr Elf Menschen bei Hochhausbrand in Mainz verletzt

Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Hochhaus in Mainz verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Die beiden Schwerverletzen wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen neun vor Ort behandelt. Die übrigen rund 120 Bewohner des Gebäudes mit 18 Etagen konnten sich teils mithilfe der Einsatzkräfte nach draußen in Sicherheit bringen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.