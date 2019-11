Elfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße ist ein elf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Junge lief laut Zeugenaussagen bei Rot über einen Fußgängerüberweg, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

