Bildung : Eltern fordern eine Milliarde mehr

Lautstark: Eltern gehen in Mainz auf die Straße. Foto: picture alliance / Fredrik von E/Fredrik von Erichsen

Trier/Mainz Elternvertreter wollen am Samstag um 11.55 Uhr in Mainz für mehr Geld für die Bildung auf die Straße gehen. Sie fordern eine Milliarde Euro pro Jahr mehr für die Schulen im Land.

Im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium zeigt man sich irritiert über den Protest und über die Elternforderungen. Im laufenden Haushalt seien 3,8 Milliarden Euro nur für Schulen vorgesehen. Ein Großteil davon werde in Personal investiert, sagte ein Ministeriumssprecher unserer Zeitung. Alle Planstellen an Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen seien mit voll ausgebildeten Lehrkräften besetzt. Jedes Jahr kämen 130 neue Stellen hinzu. Dadurch werde individuelle Förderung sichergestellt. „Das zeigt auch den hohen Stellenwert, den die Bildung für die Landesregierung hat“, sagt der Sprecher.