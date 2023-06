Sprachdefizite Darum müssen Eltern ihre Kinder in Rheinland-Pfalz bald früher zur Schule anmelden

Der Fall einer Grundschule in Ludwigshafen hat kürzlich für Schlagzeilen gesorgt. Dort müssen womöglich 40 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen. Der Extremfall verdeutlichte in der Praxis, was Bildungsstudien schon länger bescheinigen: Grundschüler haben zunehmend eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Rheinland-Pfalz steht im Vergleich noch relativ gut da, beruhigend lesen sich die Ergebnisse aber nicht.