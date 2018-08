später lesen Elternvertreter begrüßen neues Gesetz für die Kitas FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Die geplante Neufassung des Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz stößt bei den Elternvertretern überwiegend auf Zustimmung. Es sei „gut, dass die Landesregierung diesen Mut aufbringt, um das Kita-System noch zukunftsfähiger aufzustellen“, erklärte der Landeselternausschuss der Kitas am Dienstag in Mainz. dpa