Elversberg gewinnt Saarland-Pokal: Sieg gegen Saarbrücken

Die SV Elversberg hat den Saarland-Pokal gewonnen und damit den Einzug in den lukrativen DFB-Pokal perfekt gemacht. In einem dramatischen Finale, das wegen Fanausschreitungen kurz vor Schluss für eine Viertelstunde unterbrochen werden musste, setzte sich der Südwest-Regionalligist am Pfingstmontag gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (0:0) durch. dpa