Fußball Elversberg gibt Stürmer Martinovic ab

Martinovic war vor einem Jahr vom SV Waldhof Mannheim ins Saarland gewechselt. In der vergangenen Zweitliga-Saison absolvierte er 20 Partien, davon zwei von Beginn an. „Dominik hat sich sicher mehr Einsatzzeiten erhofft, die Perspektive hat er jetzt an anderer Stelle“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.