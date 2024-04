2. Liga Elversberg landet Überraschungssieg beim FC St. Pauli

Die SV Elversberg hat einen Überraschungscoup beim 1. FC St. Pauli gelandet und einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger aus dem Saarland gewann am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:2 (0:1) bei dem Spitzenteam in Hamburg. Damit verhinderte die Mannschaft von Horst Steffen, dass St. Pauli die Tabellenführung zurückeroberte. „Ich bin super glücklich über den Sieg und die Art und Weise, wie wir hier gespielt haben“, sagte der Trainer. „Ich freue mich auf eine entspanntere Rückreise.“