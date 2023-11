2. Bundesliga Elversberg rückt oben ran - „Schönes Fest“ beim 4:1

„Das 1:1 hat uns sehr gutgetan. Von der Aktivität war es von Beginn an sehr gut. Mit der zweiten Halbzeit kam die Spielfreude dazu. Wir haben die Konter mit hoher Effektivität abgeschlossen“, analysierte Steffen nach dem Erfolg vor heimischer Kulisse. Er habe seine Mannschaft „selten so konsequent und so stark“ spielen sehen, fügte der Trainer an. Bis zur Winterpause stehen für Elversberg Partien in Berlin, gegen den 1. FC Nürnberg sowie beim Karlsruher SC auf dem Programm. Das Thema Abstiegskampf könnte mit weiteren Siegen schon an Weihnachten abgehakt sein.