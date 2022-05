Regionalliga : Elversberg siegt im Saarland-Pokal mit 2:1 gegen Homburg

Saarbrücken Die SV 07 Elversberg hat nach dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga auch einen Erfolg im Saarland-Pokal gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen setzte sich am Samstag im Finale im Ludwigsparkstadion von Saarbrücken mit 2:1 (1:1, 1:1 1:0) nach Verlängerung gegen den Regionaliga-Konkurrenten FC 08 Homburg durch.

Mittelfeldspieler Carlo Sickinger brachte die favorisierten Elversberger in der 29. Minute in Führung. Tim Stegerer glich für Homburg aus (76.). Valdrin Mustafa (110.) gelang in der Verlängerung das Siegtor. Die Elversberger qualifizierten sich mit dem insgesamt dritten Erfolg im Landeswettbewerb für die erste Runde des DFB-Pokals.