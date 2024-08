2. Fußball-Bundesliga Elversberg stark beim 2:2 gegen Köln

Die Rheinländer erwischten den wesentlich besseren Start und drückten die Gastgeber von Beginn an in deren Hälfte. Einzig Chancen waren noch Mangelware. Die beste vergab Linton Maina (15.), der an SVE-Keeper Nicolas Kristof scheiterte. Sechs Minuten später belohnte sich der Bundesliga-Absteiger mit dem 1:0. Danach verpasste es Köln, aus seiner Überlegenheit noch mehr Kapital zu schlagen.