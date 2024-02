2. Liga Elversberg unterliegt beim Baumgart-Debüt in Hamburg

Das Hinspiel gegen den Aufstiegskandidaten hatte Elversberg noch mit 2:1 gewonnen. Die Hamburger starteten zunächst mutig. Der neu in die Startelf gerückte Königsdörffer (5.) scheiterte aus aussichtsreicher Position an Torwart Nicolas Kristof. Im Lauf der ersten Halbzeit kamen die Gäste aber immer häufiger in den HSV-Strafraum und verpassten kurz vor dem Ende der ersten Hälfte zweimal den Führungstreffer.