2. Liga Elversberg verpflichtet Torjäger Martinovic

In der Jugend wurde Martinovic beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern München ausgebildet. In der Saison 2017/18 sammelte er erste Erfahrungen in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden und der SG Sonnenhof Großaspach. In Mannheim war der ehemalige deutsche und kroatische Jugend-Nationalspieler Toptorjäger und erzielte in insgesamt 141 Drittliga-Spielen 42 Tore.