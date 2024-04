2. Bundesliga Elversbergs Spielführer Conrad beendet Karriere

Elversberg · Kevin Conrad war am Durchmarsch der Elversberger in die zweite Liga beteiligt. Am Saisonende will der Routinier eine neue berufliche Herausforderung suchen.

08.04.2024 , 16:00 Uhr

Elversbergs Kevin Conrad in Aktion. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Kapitän Kevin Conrad von der SV Elversberg wird am Saisonende seine Profikarriere beenden. Der 33-jährige Abwehrspieler möchte beruflich neue Wege einschlagen, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Conrad war 2020 von Waldhof Mannheim zu den Saarländern gewechselt. Später gelang ihm mit der SVE der direkte Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga. In der aktuellen Saison kämpft der Spielführer mit dem Aufsteiger um den Klassenerhalt. Insgesamt stand Konrad seit 2020 in 104 Pflichtspielen für Elversberg auf dem Platz. „Das Team und der Verein sind mir sehr ans Herz gewachsen“, sagte der frühere Hoffenheimer Jugendspieler. „Nach dem letzten Jahr, das viel von Verletzungen geprägt war, habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, meine Karriere als Fußballprofi zu beenden.“ SVE-Sportvorstand Ole Book lobte: „Kevin Conrad hat großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren, nicht nur als Fußballer, sondern auch durch sein vorbildliches Wirken als Mannschaftskapitän.“ © dpa-infocom, dpa:240408-99-601686/2

(dpa)