„Emma" ist unterwegs: Autonom fahrender Bus in Mainz FOTO: Christian Schultz FOTO: Christian Schultz

Ein auf den Namen „Emma“ getaufter autonom fahrender Elektrobus ist am Montag am Mainzer Rheinufer offiziell an den Start gegangen. Der nahezu lautlose Kleinbus des französischen Herstellers Navya mit acht Sitzplätzen wird vier Wochen lang auf einer mehrere hundert Meter langen Strecke unterwegs sein, wie die Mainzer Mobilität mitteilte. dpa